Інтерфакс-Україна
Події
10:53 06.06.2026

Зеленський відзначив нагородами 37 вітчизняних та іноземних журналістів

1 хв читати
Зеленський відзначив нагородами 37 вітчизняних та іноземних журналістів

Президент України Володимир Зеленський з нагоди професійного свята підписав указ про нагородження 37 журналістів, працівників і працівниць українських та іноземних медіа за їхній внесок у розвиток журналістики та висвітлення правди про повномасштабне російське вторгнення в Україну.

Відповідний указ за № 482/2026 оприлюднено на сайті Офісу президента України. 

Так, орденом "За заслуги" ІІІ ступеня відзначені: Наталія Гуменюк, Наталя Гусак, Костянтин Дорошенко, Ігор Казанжи, Андрій Кравченко, Олександр Назаренко, Роберт Опаленик, Павло Павлов, Андрій Почтєв, Любов Рудя, Єгор Терлецький, Сергій Томіленко, Олександр Химич.

Орденом княгині Ольги ІІ ступеня відзначена Юлія Кирієнко-Мерінова.

Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня відзначені: Елла Білостоцька, Олена Блізнякова, Вікторія Бутенко, Ксенія Василенко (Соня Кошкіна), Ольга Дунська, Неллі Ковальська, Дарина Краснолуцька, Катерина Лісунова, Ганна Мамонова, Карина Пілюгіна, Валерія Прощенко, Ельвіна Сеїтбуллаєва, Софія Трощук, Гульсум Халілова.

Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня відзначені іноземні журналісти: Заріна Забріскі, Ібрагім Набер, Кейлан Патрік Робертсон, Стефан Сіоан.

Зеленський присвоїв почесне звання "Заслужений журналіст України" Олегу Борисову, Наталії Братушці, Ігорю Дармостуку, Сергію Череватому.

Також президент відзначив орденом "За заслуги" ІІІ ступеня Вікторію Боброву (Квітку) посмертно.

Теги: #відзнаки #день_журналіста #нагороди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:47 06.06.2026
Зеленський привітав журналістів з професійним святом

Зеленський привітав журналістів з професійним святом

18:18 01.06.2026
Президент відзначив державними нагородами виконавців операції "Павутина"

Президент відзначив державними нагородами виконавців операції "Павутина"

18:59 26.05.2026
Зеленський нагородив низку іноземних діячів за підтримку України та активну благодійну діяльність

Зеленський нагородив низку іноземних діячів за підтримку України та активну благодійну діяльність

13:33 26.05.2026
Зеленський присвоїв почесну відзнаку "Місто-рятівник" містам Будапешт, Гданськ, Таллінн та Сен-Жермен-ан-Ле

Зеленський присвоїв почесну відзнаку "Місто-рятівник" містам Будапешт, Гданськ, Таллінн та Сен-Жермен-ан-Ле

16:18 30.04.2026
Міністерству оборони пропонують забезпечити рівні права на винагороду військовим до 25 років

Міністерству оборони пропонують забезпечити рівні права на винагороду військовим до 25 років

19:40 25.04.2026
Студенти отримали відзнаки від НААУ за проєкти безпекового договору для України

Студенти отримали відзнаки від НААУ за проєкти безпекового договору для України

20:14 25.03.2026
Кличко вручив відзнаки від столиці бійцям Нацгвардії до Дня НГУ

Кличко вручив відзнаки від столиці бійцям Нацгвардії до Дня НГУ

22:17 19.03.2026
Львівський театр ляльок відмовився від почесних звань

Львівський театр ляльок відмовився від почесних звань

09:45 16.03.2026
Україна посіла 3-тє місце за загальною кількістю нагород і 7-ме - за кількістю золотих медалей на зимовій Паралімпіаді-2026

Україна посіла 3-тє місце за загальною кількістю нагород і 7-ме - за кількістю золотих медалей на зимовій Паралімпіаді-2026

17:12 13.03.2026
Україна виборола вже 16 медалей на Паралімпіаді-2026, з них 6 у пʼятницю

Україна виборола вже 16 медалей на Паралімпіаді-2026, з них 6 у пʼятницю

ВАЖЛИВЕ

Шестеро загиблих та 17 поранених за минулу добу через ворожі удари на Донеччині – ОВА

Ворог обстріляв Херсонщину, шестеро загиблих та 27 людей постраждали

Стефанчук: Україна та Польща не можуть допустити, щоб спільний ворог роз'єднав наші держави

Радбез ООН у понеділок скликає термінове засідання на прохання України після атаки РФ – Сибіга

Качка: домовленості з Угорщиною передбачають виконання урядового Плану заходів щодо захисту прав нацменшин з незначними змінами

ОСТАННЄ

Петиція про заборону кронування дерев у Києві під час сезону тиші не набрала необхідних голосів

Жінка загинула через атаку БпЛА на Сумщині

Шестеро загиблих та 17 поранених за минулу добу через ворожі удари на Донеччині – ОВА

Водія, що вчинив смертельну ДТП у Києві, затримано у процесуальному порядку

На Чернігівщині 11 постраждалих минулої доби від ворожих ударів – ОВА

Ворог атакував об'єкт промислової інфраструктури на Запоріжжі, є постраждалі – ОВА

СБС уразили за добу 1571 ворожу ціль, в тому числі 382 од. особового складу

Одна людина загинула, ще шестеро постраждали внаслідок обстрілів Харківщини минулої доби – ОВА

Ворог обстріляв Херсонщину, шестеро загиблих та 27 людей постраждали

Через російські удари по Сумщині пошкоджено енергооб'єкти, АЗС і поштовий транспорт, є постраждалі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА