Зеленський відзначив нагородами 37 вітчизняних та іноземних журналістів

Президент України Володимир Зеленський з нагоди професійного свята підписав указ про нагородження 37 журналістів, працівників і працівниць українських та іноземних медіа за їхній внесок у розвиток журналістики та висвітлення правди про повномасштабне російське вторгнення в Україну.

Відповідний указ за № 482/2026 оприлюднено на сайті Офісу президента України.

Так, орденом "За заслуги" ІІІ ступеня відзначені: Наталія Гуменюк, Наталя Гусак, Костянтин Дорошенко, Ігор Казанжи, Андрій Кравченко, Олександр Назаренко, Роберт Опаленик, Павло Павлов, Андрій Почтєв, Любов Рудя, Єгор Терлецький, Сергій Томіленко, Олександр Химич.

Орденом княгині Ольги ІІ ступеня відзначена Юлія Кирієнко-Мерінова.

Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня відзначені: Елла Білостоцька, Олена Блізнякова, Вікторія Бутенко, Ксенія Василенко (Соня Кошкіна), Ольга Дунська, Неллі Ковальська, Дарина Краснолуцька, Катерина Лісунова, Ганна Мамонова, Карина Пілюгіна, Валерія Прощенко, Ельвіна Сеїтбуллаєва, Софія Трощук, Гульсум Халілова.

Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня відзначені іноземні журналісти: Заріна Забріскі, Ібрагім Набер, Кейлан Патрік Робертсон, Стефан Сіоан.

Зеленський присвоїв почесне звання "Заслужений журналіст України" Олегу Борисову, Наталії Братушці, Ігорю Дармостуку, Сергію Череватому.

Також президент відзначив орденом "За заслуги" ІІІ ступеня Вікторію Боброву (Квітку) посмертно.