Інтерфакс-Україна
Події
10:39 06.06.2026

Жінка загинула через атаку БпЛА на Сумщині

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У Шосткинському районі під завалами виявили тіло загиблої жінки, повідомили у Сумській обласній прокуратурі.

"6 червня 2026 року в Хутір-Михайлівській громаді Шосткинського району на території зруйнованого домоволодіння виявлено тіло загиблої 77-річної жінки. Встановлено, що її будинок атакував ворожий безпілотник напередодні", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі правоохороців.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Слідство впроваджує Шосткинський РУП ГУНП в Сумській області.

Теги: #сумська_область #бпла_рф

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