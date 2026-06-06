Шестеро загиблих та 17 поранених за минулу добу через ворожі удари на Донеччині – ОВА

Фото: Донецька ОВА

За минулу добу шість людей загинули, ще 17 зазнали поранень через російські удари по населеним пунктам області, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Покровський район. У Добропіллі загинула людина… Краматорський район. У Миколаївці чотири людини загинули і чотири поранені… У Майдані Черкаської громади поранено сім людей... У Дружківці чотири людини поранені… в Олексієво-Дружківці одна людина загинула, у Кіндратівці – одна людина поранена. У Костянтинівці поранено людину", – написав він у Телеграмі.

За його словами, всього за добу росіяни 29 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

З лінії фронту евакуйовано 627 людей, у тому числі 95 дітей.