Інтерфакс-Україна
Події
10:16 06.06.2026

Водія, що вчинив смертельну ДТП у Києві, затримано у процесуальному порядку

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Водія, що вчинив смертельну ДТП у Києві, затримано у процесуальному порядку
Фото: ДСНС Києва

Поліція затримала водія, який у п’ятницю вчинив дорожню-транспортну пригоду, що забрала життя чотирьох людей, він знаходиться під конвоєм, повідомив відділ комунікації поліції Києва.

"Нагадаємо, вчора на Чоколівському бульварі 49-річний водій автомобіля Mercedes на великій швидкості в’їхав у підземний перехід, де перебували люди. Внаслідок наїзду загинули 12-річний хлопчик, 47-річна жінка та двоє поліцейських віком 21 та 23 роки. Також було травмовано двох чоловіків та жінку, які наразі перебувають у лікарні", – йдеться у повідомленні на сайті поліції.

Правоохоронці затримали водія у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчими главку поліції Києва за процесуального керівництва Київської міської прокуратури було розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення водію про підозру.

Теги: #дтп #соломянський_район

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