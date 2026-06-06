На Чернігівщині 11 постраждалих минулої доби від ворожих ударів – ОВА

Фото: Чернігівська ОВА

За минулу добу 11 мирних жителів області постраждали від російських обстрілів, повідомив очільник Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслав Чаус.

"Унаслідок учорашніх ударів по Чернігову постраждали вісім цивільних людей… У Новгороді-Сіверському через удар "ланцетом" по автозаправці постраждала працівниця АЗС. У селі Новгород-Сіверської громади FPV-дрон вдарив по автівці пошти – постраждали двоє співробітників", – написав він у Телеграмі.

Чаус повідомив про численні ушкодження та руйнування житла та інфраструктури через удари окупантів.