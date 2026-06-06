Інтерфакс-Україна
Події
09:47 06.06.2026

Зеленський привітав журналістів з професійним святом

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Зеленський привітав журналістів з професійним святом
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський привітав журналістів із їх професійним святом.

"Все, що фіксують українські журналісти, – це наша правда про цю війну та докази російських злочинів. І важливо, щоб ця робота була якісною та сприяла відповідальності за всі злочини й удари Росії проти життя. Дякую журналістам, усім працівникам та працівницям медіа, які працюють заради України та показують світу, що доводиться проживати нашим людям і як ми боремося за свою незалежність", – написав він у Телеграмі.

Зеленський також подякував іноземним журналістам, які неупереджено висвітлюють події в Україні.

"Сьогодні ми дякуємо й усім небайдужим іноземним медійникам, які на правильній стороні історії та не дають світу забути чи замовчати те, що відбувається в Україні. Саме така активна підтримка допомагає нам отримувати допомогу на політичному рівні", – зазначив президент.

Він наголосив на тому, що "ми маємо берегти пам’ять та шанувати внесок у нашу боротьбу тих журналістів, які загинули через цю війну".

День журналіста – щорічне професійне свято працівників засобів масової інформації в Україні, яке відмічається 6 червня. Свято встановлено 25 травня 1994 року Указом Президента України Леоніда Кравчука на підтримку ініціативи делегатів I Всеукраїнського з’їзду редакторів газет і журналів.

Теги: #привітання #день_журналіста #зеленський

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