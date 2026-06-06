Інтерфакс-Україна
Події
09:29 06.06.2026

СБС уразили за добу 1571 ворожу ціль, в тому числі 382 од. особового складу

1 хв читати
СБС уразили за добу 1571 ворожу ціль, в тому числі 382 од. особового складу

Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України уразили впродовж доби 1571 ціль противника, в тому числі 382 одиниці особового складу, повідомили СБС у телеграм-каналі станом на ранок суботи.

Згідно з повідомленням, серед уражених цілей: 382 одиниці особового складу, з яких 196 – ліквідовано; 60 точок вильоту дронів; 16 засобів РЕБ; 88 одиниць автомобільної техніки; 30 мотоциклів та багі; 313 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

"З початку червня (01-04.06) підрозділами СБС уражено 6525 цілей противника, з них 1348 – особовий склад", – повідомили СБС.

Теги: #сбс #цілі #ураження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:21 06.06.2026
ППО України збила 249 з 272 ворожих цілей, зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 11 локаціях

ППО України збила 249 з 272 ворожих цілей, зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 11 локаціях

16:48 05.06.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено низку пунктів управління та особовий склад ворога на ТОТ Запорізької та Донецької областей, а також на Бєлгородщині

Генштаб ЗСУ: Уражено низку пунктів управління та особовий склад ворога на ТОТ Запорізької та Донецької областей, а також на Бєлгородщині

12:54 05.06.2026
СБС ЗСУ: Уражено суховантажі та танкер, залучені до контрабанди біля ТОТ України

СБС ЗСУ: Уражено суховантажі та танкер, залучені до контрабанди біля ТОТ України

08:55 05.06.2026
Україна планує встановити 11 червня Днем Сил безпілотних систем – Свириденко

Україна планує встановити 11 червня Днем Сил безпілотних систем – Свириденко

08:48 05.06.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1571 ворожу ціль

Сили безпілотних систем уразили за добу 1571 ворожу ціль

07:59 05.06.2026
ППО ліквідувала 198 з 216 ворожих БпЛА: ворог атаакував двома керованими ракетами, зафіксовано влучання 16 дронів на 13 локаціях – Повітряні сили

ППО ліквідувала 198 з 216 ворожих БпЛА: ворог атаакував двома керованими ракетами, зафіксовано влучання 16 дронів на 13 локаціях – Повітряні сили

19:42 04.06.2026
СБС ЗСУ взяли під вогневий контроль Донецький аеропорт

СБС ЗСУ взяли під вогневий контроль Донецький аеропорт

14:54 04.06.2026
Внаслідок удару по нафтовому терміналу в Санкт-Петербурзі підтверджено пошкодження 6 резервуарів – Генштаб ЗСУ

Внаслідок удару по нафтовому терміналу в Санкт-Петербурзі підтверджено пошкодження 6 резервуарів – Генштаб ЗСУ

14:29 04.06.2026
СБС ЗСУ уразили російський корабель, ЗРГК "Панцир-С1" та інші об'єкти противника

СБС ЗСУ уразили російський корабель, ЗРГК "Панцир-С1" та інші об'єкти противника

08:23 04.06.2026
ППО України збила 264 з 293 ворожих цілей, зафіксовано влучання балістичної ракети та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях

ППО України збила 264 з 293 ворожих цілей, зафіксовано влучання балістичної ракети та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях

ВАЖЛИВЕ

Ворог обстріляв Херсонщину, шестеро загиблих та 27 людей постраждали

Стефанчук: Україна та Польща не можуть допустити, щоб спільний ворог роз'єднав наші держави

Радбез ООН у понеділок скликає термінове засідання на прохання України після атаки РФ – Сибіга

Качка: домовленості з Угорщиною передбачають виконання урядового Плану заходів щодо захисту прав нацменшин з незначними змінами

Зеленський погодив нові операції СБУ на фронті

ОСТАННЄ

Одна людина загинула, ще шестеро постраждали внаслідок обстрілів Харківщини минулої доби – ОВА

Ворог обстріляв Херсонщину, шестеро загиблих та 27 людей постраждали

Через російські удари по Сумщині пошкоджено енергооб'єкти, АЗС і поштовий транспорт, є постраждалі

Троє людей постраждали і одна загинула через ворожі обстріли трьох районів Дніпропетровщини

У Херсоні російський дрон атакував автомобіль, двоє людей постраждали

У Запоріжжі через повторну атаку РФ постраждали п'ятеро людей

Окупанти за добу втратили 1380 осіб та 361 од. спецтехніки – Генштаб

Росіяни атакували Запорізьку область, є дві жертви і п'ятеро поранених

РФ атакувала ударними дронами Одеську область, є пошкодження – Кіпер

6 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА