СБС уразили за добу 1571 ворожу ціль, в тому числі 382 од. особового складу

Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України уразили впродовж доби 1571 ціль противника, в тому числі 382 одиниці особового складу, повідомили СБС у телеграм-каналі станом на ранок суботи.

Згідно з повідомленням, серед уражених цілей: 382 одиниці особового складу, з яких 196 – ліквідовано; 60 точок вильоту дронів; 16 засобів РЕБ; 88 одиниць автомобільної техніки; 30 мотоциклів та багі; 313 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

"З початку червня (01-04.06) підрозділами СБС уражено 6525 цілей противника, з них 1348 – особовий склад", – повідомили СБС.