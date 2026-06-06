Інтерфакс-Україна
Події
09:19 06.06.2026

Одна людина загинула, ще шестеро постраждали внаслідок обстрілів Харківщини минулої доби – ОВА

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Одна людина загинула, ще шестеро постраждали внаслідок обстрілів Харківщини минулої доби – ОВА
Фото: Харківська ОВА

За минулу добу російські окупанти завдали ударів по Харкову і 19 населених пунктах області, одна людина загинула, постраждали шестеро, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У м. Харків постраждала 52-річна жінка; у с. Паляничники Богодухівської громади загинула 43-річна жінка, постраждали чоловіки 24, 47, 33 років; у м. Богодухів зазнав поранень 39-річний чоловік; у сел. Есхар Новопокровської громади постраждала 74-річна жінка", – написав він у Телеграмі.

За його словами, медики також надали допомогу 63-річній жінці, яка 3 червня постраждала внаслідок обстрілу в с. Моначинівка Кіндрашівської громади.

Ворог атакував Основ’янський, Немишлянський, Новобаварський райони Харкова. Пошкоджено та зруйновано численні об’єкти цивільної інфраструктури.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 245 людей.

Теги: #харківська_область #обстріли

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