Інтерфакс-Україна
Події
09:12 06.06.2026

Ворог обстріляв Херсонщину, шестеро загиблих та 27 людей постраждали

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Ворог обстріляв Херсонщину, шестеро загиблих та 27 людей постраждали

Російські війська обстріляли Херсонську область, шестеро загиблих та 27 людей постраждали, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 6 людей загинули, ще 27 – дістали поранення", – написав він у телеграм.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Зимівник, Комишани, Придніпровське, Садове, Текстильне, Чорнобаївка, Клапая, Посад-Покровське, Станіслав, Широка Балка, Дар’ївка, Іванівка, Микільське, Понятівка, Токарівка, Федорівка, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Томина Балка, Берислав, Новоберислав, Раківка, Тараса Шевченка, Томарине, Урожайне, Борозенське, Дмитренка, Чарівне, Милове, Дудчани, Республіканець, Саблуківка, Суханове, Нововоронцовка, Нововоскресенське, Осокорівка, Хрещенівка, Золота Балка, Новорайськ, Тягинка, Бургунка, Вірівка, Високе, Львове, Одрадокам’янка, Козацьке та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 багатоповерхівок та 9 приватних будинків.

Також окупанти понівечили адмінбудівлі, магазини, заклад громадського харчування, автозаправну станцію, стільникову вежу, господарчу споруду та приватні автомобілі, поцілили по території фермерського господарства.

Тим часом, у п’ятницю зі звільнених громад регіону евакуювали 8 людей.

Теги: #херсонська_область #обстріли

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