Через російські удари по Сумщині пошкоджено енергооб'єкти, АЗС і поштовий транспорт, є постраждалі

Фото: Сумська ОВА

Російські сили в ніч на суботу атакували енергетичну інфраструктуру, АЗС та поштовий транспорт на Сумщині, в окремих населених пунктах зафіксовані перебої з електрикою, також постраждали семеро людей, повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Внаслідок ворожих атак по енергетичній інфраструктурі з вечора в окремих населених пунктах зафіксовані перебої з електропостачанням. Енергетики оперативно працюють над ліквідацією наслідків та відновленням електропостачання", – написав він у Телеграм.

За словами Григорова, після опівночі ворожий БпЛА поцілив по автозаправній станції у Тростянецькій громаді. Постраждала працівниця АЗС. Жінку госпіталізували, її життю нічого не загрожує.

Пізніше ще один російський безпілотник атакував поштовий автомобіль на трасі в Сумському районі поблизу Садівської громади. Поранений водій. Його доставили до лікарні, медики надають необхідну допомогу.

Крім того, в п’ятницю протягом дня внаслідок ворожих атак у прикордонних громадах Сумщини постраждали ще п’ятеро людей, важких серед них немає.