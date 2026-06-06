Інтерфакс-Україна
Події
09:07 06.06.2026

Через російські удари по Сумщині пошкоджено енергооб'єкти, АЗС і поштовий транспорт, є постраждалі

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Через російські удари по Сумщині пошкоджено енергооб'єкти, АЗС і поштовий транспорт, є постраждалі
Фото: Сумська ОВА

Російські сили в ніч на суботу атакували енергетичну інфраструктуру, АЗС та поштовий транспорт на Сумщині, в окремих населених пунктах зафіксовані перебої з електрикою, також постраждали семеро людей, повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Внаслідок ворожих атак по енергетичній інфраструктурі з вечора в окремих населених пунктах зафіксовані перебої з електропостачанням. Енергетики оперативно працюють над ліквідацією наслідків та відновленням електропостачання", – написав він у Телеграм.

За словами Григорова, після опівночі ворожий БпЛА поцілив по автозаправній станції у Тростянецькій громаді. Постраждала працівниця АЗС. Жінку госпіталізували, її життю нічого не загрожує.

Пізніше ще один російський безпілотник атакував поштовий автомобіль на трасі в Сумському районі поблизу Садівської громади. Поранений водій. Його доставили до лікарні, медики надають необхідну допомогу.

Крім того, в п’ятницю протягом дня внаслідок ворожих атак у прикордонних громадах Сумщини постраждали ще п’ятеро людей, важких серед них немає.

Теги: #сумська_область #обстріли

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