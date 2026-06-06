Троє людей постраждали і одна загинула через ворожі обстріли трьох районів Дніпропетровщини

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські війська обстрілювали три райони Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждали три людини і одна загинула, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Одна людина загинула, троє – дістали поранень. Майже 30 разів ворог атакував три райони безпілотниками та артилерією", – написав він у Телеграм.

На Нікопольщині росіяни били по Нікополю, Мирівській та Покровській громадах. Понівечені підприємства та інфраструктура.

На Криворіжжі противник завдав удару по Зеленодольській громаді. Пошкодженв інфраструктура та підприємство. Загинула одна людина. Ще троє дістали поранень. Чоловіки 64 і 66 років, а також 64-річна жінка лікуватимуться амбулаторно.

На Синельниківщині під ударом були Шахтарська та Дубовиківська громади. Понівечені адмінбудівля, автівки та трактор.