Інтерфакс-Україна
Події
08:45 06.06.2026

У Херсоні російський дрон атакував автомобіль, двоє людей постраждали

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У Херсоні російський дрон атакував автомобіль, двоє людей постраждали

Російські дрони вранці суботи атакували автомобіль в середмісті Херсона, двоє постраждалих, повідомила пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

"Близько 7.40 російські окупанти атакували з безпілотника авто в середмісті Херсона. Постраждали двоє людей – жінка та чоловік 56 років. В обох – контузії та вибухові травми. Потерпілий також отримав множинні поранення рук", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, співробітники поліції доставили травмованих до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.

 

Теги: #дрони #херсонська_область #авто

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