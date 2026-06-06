У Херсоні російський дрон атакував автомобіль, двоє людей постраждали

Російські дрони вранці суботи атакували автомобіль в середмісті Херсона, двоє постраждалих, повідомила пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

"Близько 7.40 російські окупанти атакували з безпілотника авто в середмісті Херсона. Постраждали двоє людей – жінка та чоловік 56 років. В обох – контузії та вибухові травми. Потерпілий також отримав множинні поранення рук", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, співробітники поліції доставили травмованих до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.