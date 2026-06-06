Інтерфакс-Україна
Події
08:42 06.06.2026

У Запоріжжі через повторну атаку РФ постраждали п'ятеро людей

1 хв читати
У Запоріжжі через повторну атаку РФ постраждали п'ятеро людей
Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Російські війська продовжили атакувати Запоріжжя, постраждали п'ятеро людей, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Росіяни продовжують атакувати Запоріжжя. Вже п'ять людей звернулися за медичною допомогою", – написав він у Телеграм.

Федоров зазначив, що ворожий безпілотник спричинив пожежу на автостоянці неподалік багатоквартирного будинку в одному з районів міста.

За попередньою інформацією, травмована жінка.

Згодом він додав, що збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Вже п'ять людей звернулися за медичною допомогою.

Тривога триває.

 

 

Теги: #запорізька #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:57 06.06.2026
Троє людей постраждали і одна загинула через ворожі обстріли трьох районів Дніпропетровщини

Троє людей постраждали і одна загинула через ворожі обстріли трьох районів Дніпропетровщини

07:46 06.06.2026
Росіяни атакували Запорізьку область, є дві жертви і п'ятеро поранених

Росіяни атакували Запорізьку область, є дві жертви і п'ятеро поранених

20:58 05.06.2026
Російські дрони пошкодили зерновий термінал "Кернела"

Російські дрони пошкодили зерновий термінал "Кернела"

07:49 05.06.2026
У Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок вчорашньої атаки – вже 16, серед них дитина

У Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок вчорашньої атаки – вже 16, серед них дитина

23:05 04.06.2026
У Полтавському районі ворожий БпЛА впав на відкритій території – ОВА

У Полтавському районі ворожий БпЛА впав на відкритій території – ОВА

19:04 04.06.2026
Ворог повторно атакував інноваційний термінал "Нової пошти" у Дніпрі

Ворог повторно атакував інноваційний термінал "Нової пошти" у Дніпрі

08:12 04.06.2026
Ворог намагався атакувати дронами Полтавщину, проте ППО ліквідувала ворожі цілі

Ворог намагався атакувати дронами Полтавщину, проте ППО ліквідувала ворожі цілі

08:07 04.06.2026
Ворог атакував дронами об'єкт критичної інфраструктури на Одещині

Ворог атакував дронами об'єкт критичної інфраструктури на Одещині

07:30 04.06.2026
Росіяни атакували Запорізьку область, є одна жертва і четверо поранених

Росіяни атакували Запорізьку область, є одна жертва і четверо поранених

16:59 03.06.2026
Двоє поранених через атаку окупантів на Дніпропетровщині – ОВА

Двоє поранених через атаку окупантів на Дніпропетровщині – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Ворог обстріляв Херсонщину, шестеро загиблих та 27 людей постраждали

Стефанчук: Україна та Польща не можуть допустити, щоб спільний ворог роз'єднав наші держави

Радбез ООН у понеділок скликає термінове засідання на прохання України після атаки РФ – Сибіга

Качка: домовленості з Угорщиною передбачають виконання урядового Плану заходів щодо захисту прав нацменшин з незначними змінами

Зеленський погодив нові операції СБУ на фронті

ОСТАННЄ

СБС уразили за добу 1571 ворожу ціль, в тому числі 382 од. особового складу

Одна людина загинула, ще шестеро постраждали внаслідок обстрілів Харківщини минулої доби – ОВА

Ворог обстріляв Херсонщину, шестеро загиблих та 27 людей постраждали

Через російські удари по Сумщині пошкоджено енергооб'єкти, АЗС і поштовий транспорт, є постраждалі

У Херсоні російський дрон атакував автомобіль, двоє людей постраждали

ППО України збила 249 з 272 ворожих цілей, зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 11 локаціях

Окупанти за добу втратили 1380 осіб та 361 од. спецтехніки – Генштаб

РФ атакувала ударними дронами Одеську область, є пошкодження – Кіпер

6 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Запоріжжі внаслідок атаки РФ на об'єкти інфраструктури загинули двоє людей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА