08:42 06.06.2026
У Запоріжжі через повторну атаку РФ постраждали п'ятеро людей
Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp
Російські війська продовжили атакувати Запоріжжя, постраждали п'ятеро людей, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.
"Росіяни продовжують атакувати Запоріжжя. Вже п'ять людей звернулися за медичною допомогою", – написав він у Телеграм.
Федоров зазначив, що ворожий безпілотник спричинив пожежу на автостоянці неподалік багатоквартирного будинку в одному з районів міста.
За попередньою інформацією, травмована жінка.
Згодом він додав, що збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Вже п'ять людей звернулися за медичною допомогою.
Тривога триває.