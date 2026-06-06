У Запоріжжі через повторну атаку РФ постраждали п'ятеро людей

Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Російські війська продовжили атакувати Запоріжжя, постраждали п'ятеро людей, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Росіяни продовжують атакувати Запоріжжя. Вже п'ять людей звернулися за медичною допомогою", – написав він у Телеграм.

Федоров зазначив, що ворожий безпілотник спричинив пожежу на автостоянці неподалік багатоквартирного будинку в одному з районів міста.

За попередньою інформацією, травмована жінка.

Згодом він додав, що збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Вже п'ять людей звернулися за медичною допомогою.

Тривога триває.