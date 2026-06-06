Інтерфакс-Україна
Події
08:21 06.06.2026

ППО України збила 249 з 272 ворожих цілей, зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 11 локаціях

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ППО України збила 249 з 272 ворожих цілей, зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 11 локаціях

Сили оборони України у ніч на суботу знешкодили 249 ворожі цілі, проте зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 11 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 249 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 6 червня (з 18:00 5 червня) противник атакував 272 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово – РФ., Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА, додали в командуванні.

 

Теги: #ппо #цілі #ураження

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