Окупанти за добу втратили 1380 осіб та 361 од. спецтехніки – Генштаб

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 1380 окупантів, три танка, 82 артсистем, 12 бронемашин, 2046 БПЛА, а також 361 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.06.2026 орієнтовно склали особового складу – близько 1 372 270 (+1380) осіб, танків – 11 983 (+3) од, бойових броньованих машин – 24 696 (+12) од, артилерійських систем – 43 397 (+82) од, РСЗВ – 1 837 (+5) од, засоби ППО – 1 405 (+1) од, літаків – 436 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 1 585 (+9) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 331 818 (+2046) од, крилаті ракети – 4 733 (+0) од, кораблі/катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 103 658 (+358) од, спеціальна техніка – 4 253 (+3) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.