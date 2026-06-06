Інтерфакс-Україна
Події
07:46 06.06.2026

Росіяни атакували Запорізьку область, є дві жертви і п'ятеро поранених

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Росіяни атакували Запорізьку область, є дві жертви і п'ятеро поранених
Фото: https://t.me/dsns_telegram/63993

Російські війська на ранок суботи завдали більше 900 ударів по 55 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого двоє загиблих та п'ятеро постраждалих, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 946 ударів по 55 населених пунктах Запорізької області. Двоє людей загинули, ще п'ятеро поранені внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району", – написав він у Телеграм.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 30 авіаударів по Комишувасі, Новомиколаївці, Любицькому, Самійлівці, Зірниці, Зеленому, Лісному, Данилівці, Юрківці, Запасному, Оріхову, Червоній Криниці, Омельнику, Бабашах, Новоселівці, Свободі, Копанях, Микільському, Червоному Яру, Долинці, Єгорівці, Преображенці, Верхній Терсі.

За його словами, 657 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Малокатеринівку, Новояковлівку, Новотроїцьке, Річне, Ясну Поляну, Новорозівку, Таврійське, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Верхню Терсу, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Воздвижівку, Добропілля, Рибне, Нове Запоріжжя, Нове Поле, Преображенку.

Також зафіксовано 5 обстрілів з РСЗВ по Гуляйпільському, а 254 артудари прийшлися по Річному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Верхній Терсі, Староукраїнці, Святопетрівці, Цвітковому, Воздвижівці, Добропіллю, Новому Запоріжжю, Рибному.

Крім того, надійшло 116 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок.

Теги: #запорізька #обстріли

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