Інтерфакс-Україна
Події
07:45 06.06.2026

РФ атакувала ударними дронами Одеську область, є пошкодження – Кіпер

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РФ атакувала ударними дронами Одеську область, є пошкодження – Кіпер

Російські сили вкотре атакували Одеську область ударними дронами, є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"Ворог знову атакував Одещину ударними безпілотниками. Пошкоджень зазнали житловий сектор та об'єкт критичної інфраструктури", – написав він у Телеграм.

За словами Кіпера, внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівку, приватне домоволодіння, територію медичного центру та будівлю готелю.

Між тим, загиблих та постраждалих немає.

На місцях подій екстрені та комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків.

 

Теги: #постраждалі #одеська_область #атака

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