6 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

6 червня в Україні відзначають День журналіста.

Ще сьогодні Всесвітній день боротьби з хворобою Вернейля, День садівництва, День кінотеатру просто неба, День Йо-йо, Всесвітній день зеленого даху, Всесвітній день трансплантології, День гордості атеїста, Всесвітній день боротьби зі шкідниками.

Національне свято Королівства Швеція. Національний День Швеції, День Прапора.

Цього дня у 2023 році окупаційні російські війська підірвали греблю Каховської ГЕС.

Православна церква вшановує пам'ять святих преподобних Висаріона та Іларіона.

День 1564 Російська агресія - Day 1564 Russian aggression

День журналіста

Сьогодні професійне свято працівників засобів масової інформації України. Встановлене Указом Президента України від 25 травня 1994 року. День журналіста щорічно відзначається в день вступу Спілки журналістів України до Міжнародної федерації журналістів (1992).

У період воєнного стану робота медійників є надзвичайно важливою. Вони документують злочини, борються з дезінформацією та інформують світ про події в Україні.

Сучасна українська журналістика відома своїми сильними воєнними кореспондентами, незалежними розслідувачами та міжнародними документалістами. Багато з них здобули світове визнання, висвітлюючи війну, корупцію та події в Україні.

Всесвітній день зеленого даху

Всесвітній день зелених дахів – це щорічний захід, який відзначається 6 червня, щоб підвищити обізнаність про переваги зелених дахів і популяризувати їх впровадження в усьому світі.

Всесвітній день трансплантології

Пересадка органів - один із найвидатніших винаходів в історії медицини, що врятував сотні тисяч життів.

Всесвітній день трансплантології відзначається щорічно 6 червня, щоб привернути увагу до важливості донорства та трансплантації органів.

Цей день є даниною пам’яті донорам органів та їхнім сім’ям за їхній самовідданий акт дарування життя іншим. Він також привертає увагу до глобальної нестачі органів і наголошує на необхідності збільшення донорства органів для порятунку життів.

День гордості атеїста

День гордості атеїстів – це щорічна подія, яка відзначається щорічно 6 червня і присвячена сприянню визнанню та обізнаності тих, хто вважає себе атеїстами.

Всесвітній день боротьби зі шкідниками

6 червня у різних країнах відзначають Всесвітній день боротьби зі шкідниками. Це свято ще називають Всесвітнім днем обізнаності про шкідників.

Започаткований за ініціативою Китайської асоціації з контролю за шкідниками. Керівник організації Сюй Дзяньго зауважив, що від шкідників останнім часом виникає все більше випадків різноманітних небезпечних захворювань – жовта лихоманка, вірус Зіка, малярія, лихоманка денге тощо. Переносниками хвороб є шкідливі комахи та гризуни.

День кінотеатру під відкритим небом

6 червня відзначається День кінотеатру під відкритим небом. У 1933 році було відкрито перший кінотеатр у США спеціально для автомобілістів – drive-in-movies. Любителі подорожей на власній машині отримали змогу провести вільний час за переглядом цікавого фільму просто неба.

День Йо-Йо

6 червня в усьому світі відзначають День народження іграшки Yo-Yo. Цей незвичний винахід знайомий з дитинства усім. Йо-йо – це два диски, об’єднані віссю, на яку намотана мотузка. Смикання за неї розкручує іграшку та законами інерції повертає назад.

Народилися в цей день:

420 років від дня народження П'єра Корнеля (1606-1684), французького драматурга, одного з основоположників класицизму у французькій літературі;

140 років від дня народження Федора Павловича Слюсаренка (1886-1958), українського мовознавця, історика, педагога, громадсько-політичного діяча (Чехія);

120 років від дня народження Федора Семеновича Гаєнка (1906-1983), українського публіциста, редактора, громадсько-політичного діяча (Німеччина);

90 років від дня народження Романа Здзіслава Вільгельмі (1936-1991), польського актора театру та кіно.

Ще цього дня:

1981 - Зареєстровано перших хворих на СНІД;

1990 - Всеукраїнський православний собор у Києві проголосив патріархат УАПЦ і обрав митрополита Мстислава другим патріархом Української автокефальної православної церкви;

1992 - У Тернополі відбувся I Всеукраїнський конгрес лемків;

Церковне свято

Святих преподобних Висаріона та Іларіона

День пам’яті преподобного Віссаріона, чудотворця Єгипетського

Щорічно 6 червня православна церква вшановує пам’ять преподобного Віссаріона, чудотворця Єгипетського, який був монахом.

Віссаріон жив у 4-5 століттях в Єгипті. З юного віку вів аскетичний спосіб життя, подорожував святими місцями. Пізніше постригся у монахи, прийняв на себе обітницю мовчання, голодував, ївши за тиждень тільки один раз, та спав виключно сидячи. Святий міг простояти без сну та їжі цілих 40 днів. За міцну духовну силу Господь нагородив Віссаріона великим даром чудотворення. Преподобний вмів робити морську воду солодкою, ходити по воді та викликати дощ під час засухи.

Преподобного Іларіона Нового, ігумена Далматської обителі

Іларіон народився у християнській родині в IX столітті. У 20 років він покинув батьківський дім і став ченцем. 10 років провів у Далматському монастирі, де обрав собі наставником Григорія Декаполита. Іларіон намагався вести такий же правильний і смиренний образ життя, як Іларіон Великий, за що пізніше його назвали Новим. Вже бувши священиком, він не хотів приймати ігуменство.

Бажання братів Далматської обителі бачити своїм ігуменом Іларіона було настільки велике, що їх прохання дійшло до імператора і патріарха. Він не зміг їм відмовити. Через вісім років до влади прийшов Лев Вірменин — єретик, який поширював іконоборчу єресь. Повсталого проти нього ігумена Далматського він піддав різним мукам, а потім запроторив до в’язниці.

Брати ошукали правителя і пообіцяли втихомирити свого ігумена. Так вони визволили Іларіона і разом повернулися в монастир, де продовжили шанувати священні зображення. Донесли імператору про непокору і він знову зачинив святого. Наступний цар звільнив Іларіона. Через десять років на трон зійшов новий правитель та ігумен знову опинився за ґратами.

Лише з приходом до влади імператриці Феодори Іларіон отримав повну свободу, повернувся до своїх братів і мирно помер у Далматському монастирі в 845 році.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Георгій, Лук’ян, Ростислав, Софія, Юліана.

З прикмет цього дня:



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