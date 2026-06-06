У Запоріжжі внаслідок атаки РФ на об'єкти інфраструктури загинули двоє людей

Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Російські війська атакували об'єкти критичної та промислової інфраструктури у Запоріжжі, внаслідок чого загинули дві людини, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Ворог атакує об'єкти критичної та промислової інфраструктури у Запоріжжі. Два працівника одного з об'єктів після атаки не виходять на зв'язок", – написав він у Телеграм.

Він зазначив, що росіяни запускали безпілотники по обласному центру. Внаслідок ворожих атак є пошкодження на об'єктах критичної і промислової інфраструктури.

Згодом Федоров повідомив, що люди загинули.

"Виявлені тіла двох чоловіків, що не виходили на зв'язок після ворожої атаки по Запоріжжю", – зазначив він.