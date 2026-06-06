07:05 06.06.2026
У Запоріжжі внаслідок атаки РФ на об'єкти інфраструктури загинули двоє людей
Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp
Російські війська атакували об'єкти критичної та промислової інфраструктури у Запоріжжі, внаслідок чого загинули дві людини, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.
"Ворог атакує об'єкти критичної та промислової інфраструктури у Запоріжжі. Два працівника одного з об'єктів після атаки не виходять на зв'язок", – написав він у Телеграм.
Він зазначив, що росіяни запускали безпілотники по обласному центру. Внаслідок ворожих атак є пошкодження на об'єктах критичної і промислової інфраструктури.
Згодом Федоров повідомив, що люди загинули.
"Виявлені тіла двох чоловіків, що не виходили на зв'язок після ворожої атаки по Запоріжжю", – зазначив він.