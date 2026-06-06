Інтерфакс-Україна
Події
06:57 06.06.2026

В Одесі загинула 11-річна дівчинка, яка впала з даху багатоповерхівки – поліція

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Поліцейські встановлюють обставини загибелі 11-річної дівчинки в Одесі, яка, за попередніми даними, впала з даху багатоповерхового будинку.

Як повідомили в Одеському районному управлінні поліції, подія сталася ввечері 5 червня на вулиці Пантелеймонівській.

За попередньою інформацією правоохоронців, дитина стрибнула з даху 17-поверхового будинку, в якому проживала, та впала на дах прибудови, де розташований торговельний центр.

Від отриманих травм дівчинка загинула на місці.

На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Джерело: https://od.npu.gov.ua/news/odeski-politseiski-vstanovliuiut-obstavyny-zahybeli-11-richnoi-divchynky

Теги: #одеса #загибель #дитина

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