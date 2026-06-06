Глави МЗС України та Словаччини відвідали медзаклад, оснащений за словацької підтримки
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр закордонних та європейських справ Словаччини Юрай Бланар відвідали лікарню, яка на початку року отримала медичне обладнання в рамках словацької допомоги Україні.
Як повідомляє пресслужба МЗС, передані Словаччиною мамографічна система та сучасна стоматологічна установка вже використовуються для надання медичної допомоги як українським військовослужбовцям, які проходять реабілітацію, так і цивільним пацієнтам.
"Мамографічна система та сучасна стоматологічна установка вже допомагають покращувати якість медичної допомоги як нашим захисникам і захисницям, які проходять реабілітацію, так і цивільним пацієнтам", – сказав Сибіга.
За словами міністра, це є прикладом практичної солідарності, яка сприяє відновленню українських військових та зміцненню стійкості системи охорони здоров'я.
Сибіга також висловив вдячність Словаччині за надану підтримку.
Джерело: https://t.me/Ukraine_MFA/9258