Інтерфакс-Україна
Події
05:21 06.06.2026

Глави МЗС України та Словаччини відвідали медзаклад, оснащений за словацької підтримки

1 хв читати

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр закордонних та європейських справ Словаччини Юрай Бланар відвідали лікарню, яка на початку року отримала медичне обладнання в рамках словацької допомоги Україні.

Як повідомляє пресслужба МЗС, передані Словаччиною мамографічна система та сучасна стоматологічна установка вже використовуються для надання медичної допомоги як українським військовослужбовцям, які проходять реабілітацію, так і цивільним пацієнтам.

"Мамографічна система та сучасна стоматологічна установка вже допомагають покращувати якість медичної допомоги як нашим захисникам і захисницям, які проходять реабілітацію, так і цивільним пацієнтам", – сказав Сибіга.

За словами міністра, це є прикладом практичної солідарності, яка сприяє відновленню українських військових та зміцненню стійкості системи охорони здоров'я.

Сибіга також висловив вдячність Словаччині за надану підтримку.

Джерело: https://t.me/Ukraine_MFA/9258

Теги: #медзаклад #словаччина #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:24 06.06.2026
Україна вибачилася перед Грецією за інцидент із морським дроном біля острова Лефкада

Україна вибачилася перед Грецією за інцидент із морським дроном біля острова Лефкада

19:42 05.06.2026
Глава МЗС Словаччини в Україні передав гуманітарну допомогу у вигляді медичного обладнання

Глава МЗС Словаччини в Україні передав гуманітарну допомогу у вигляді медичного обладнання

19:13 05.06.2026
Київ і Братислава працюють щодо дати й місця проведення наступного раунду міжурядових консультацій – Сибіга після зустрічі з Бланаром

Київ і Братислава працюють щодо дати й місця проведення наступного раунду міжурядових консультацій – Сибіга після зустрічі з Бланаром

15:21 05.06.2026
Сибіга отримав запевнення від словацького колеги про підтримку відкриття першого переговорного кластера щодо вступу в ЄС

Сибіга отримав запевнення від словацького колеги про підтримку відкриття першого переговорного кластера щодо вступу в ЄС

08:41 03.06.2026
Глава МЗС Швеції: Росії не вдасться залякати нас та змусити відмовитися від підтримки України

Глава МЗС Швеції: Росії не вдасться залякати нас та змусити відмовитися від підтримки України

03:46 02.06.2026
У Києві внаслідок ворожої атаки пошкоджена поліклініка

У Києві внаслідок ворожої атаки пошкоджена поліклініка

19:30 01.06.2026
Сибіга: Дуже сподіваємося, що спецтрибунал практично почне функціонувати протягом року

Сибіга: Дуже сподіваємося, що спецтрибунал практично почне функціонувати протягом року

23:40 30.05.2026
МЗС України: поширення РФ повідомлення про нібито атаку України на ЗАЕС – чергова інформаційна операція окупанта для відволікання уваги

МЗС України: поширення РФ повідомлення про нібито атаку України на ЗАЕС – чергова інформаційна операція окупанта для відволікання уваги

20:04 29.05.2026
МЗС України вітає включення РФ до списку сторін, підозрюваних у вчиненні систематичного сексуального насильства в умовах конфлікту

МЗС України вітає включення РФ до списку сторін, підозрюваних у вчиненні систематичного сексуального насильства в умовах конфлікту

19:13 29.05.2026
Тимчасово повірений у справах Польщі провів розмову з заступником глави МЗС України

Тимчасово повірений у справах Польщі провів розмову з заступником глави МЗС України

ВАЖЛИВЕ

Стефанчук: Україна та Польща не можуть допустити, щоб спільний ворог роз'єднав наші держави

Радбез ООН у понеділок скликає термінове засідання на прохання України після атаки РФ – Сибіга

Качка: домовленості з Угорщиною передбачають виконання урядового Плану заходів щодо захисту прав нацменшин з незначними змінами

Зеленський про відповідь Путіна на його відкритий лист: Він просто не хоче закінчувати війну

Автомобіль виїхав на тротуар в Києві, загинули 4 людини, серед них 12-річний хлопець

ОСТАННЄ

На фронті відбулось 215 боїв за добу, найгарячіше на покровському та гуляйпільському напрямках – Генштаб

Сибіга поінформував гендиректора ЮНЕСКО про пошкодження атаками РФ культурних об'єктів України

Зеленський створив Координаційну раду з питань захисту прав ветеранів, полонених та зниклих безвісти, яку очолив Буданов – указ

У ДТП в Києві загинули двоє поліцейських та двоє цивільних, ще троє постраждалих – поліція

Стефанчук: Україна та Польща не можуть допустити, щоб спільний ворог роз'єднав наші держави

Російський fpv-дрон атакував службове авто поліції у Харківській області, без постраждалих

РФ атакувала автозаправний комплекс у Херсонській області, є загиблі та поранені – OKKO

Ворог знову атакував ТЕС ДТЕК, станція зазнала руйнувань

Радбез ООН у понеділок скликає термінове засідання на прохання України після атаки РФ – Сибіга

Трамп заявив, що не заперечує, якщо Україна та Росія досягнуть миру без участі США

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА