Інтерфакс-Україна
Події
03:38 06.06.2026

На фронті відбулось 215 боїв за добу, найгарячіше на покровському та гуляйпільському напрямках – Генштаб

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Російські війська від початку доби 215 разів атакували позиції Сил оборони України, найактивнішим ворог був на покровському та гуляйпільському напрямках, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Від початку цієї доби відбулося 215 бойових зіткнень. Противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету та здійснив 64 авіаційні удари, скинув 188 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5833 дрони-камікадзе та здійснив 2160 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – йдеться в повідомленні.

На північно-слобожанському та курському напрямках відбулося два бойові зіткнення. Противник завдав одного авіаудару, скинувши один КАБ, здійснив 54 обстріли населених пунктів та позицій українських військ.

На південно-слобожанському напрямку противник п'ять разів штурмував позиції українських підрозділів поблизу Стариці та у напрямку Охрімівки, Колодязного. Одне боєзіткнення триває.

На куп'янському напрямку ворог да рази атакував позиції Сил оборони в бік населеного пункту Куп'янськ.

На лиманському напрямку українські воїни відбивали 20 спроб загарбників просунутися у районах Новоселівки, Зарічного, Дробишевого та у бік Лимана, Озерного. Одне боєзіткнення триває.

На слов'янському напрямку Сили оборони успішно зупинили сім спроб загарбників йти вперед поблизу Закітного та у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка. Ще два боєзіткнення тривають.

На краматорському напрямку ворог здійснив дві спроби витіснити наших захисників із займаних позицій в районі населених пунктів Никифорівка та Часів Яр.

Сили оборони відбили 11 ворожих штурмів на костянтинівському напрямку поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Бересток, Русин Яр та у бік населених пунктів Іллінівка, Кучерів Яр. Два боєзіткнення тривають.

На покровському напрямку ворог здійснив 23 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Котлине, Гришине, Удачне, Новомиколаївка, Муравка та у бік населених пунктів Дорожнє, Новоолександрівка.

"За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 46 окупантів та 14 – поранено; знищено п'ять одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога та склад боєприпасів ворога. Пошкоджено три артилерійські системи, чотири одиниці автомобільної техніки, 28 укриттів особового складу та один пункт управління БпЛА противника. Знищено або подавлено 279 безпілотних літальних апаратів різних типів", – сказано в повідомленні.

На олександрівському напрямку українські захисники зупинили 10 ворожих атак у районах Січневого, Зеленого Гаю, Олександрограда, Тернового та у бік Вороного. Ще одне боєзіткнення триває.

На гуляйпільському напрямку відбулося 28 атак окупантів у районах Прилук, Злагоди, Залізничного та у бік Добропілля, Гіркого, Гуляйпільського, Цвіткового, Староукраїнки, Чарівного. Ще два боєзіткнення тривають.

На оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції українських захисників у районі населеного пункту Степове.

На придніпровському напрямку оборонці успішно зупинили атаку у бік Антонівського мосту.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0nAXeLeqhqpx7Y9sWScTW97j2VeesccRFCbgJNPxR3SMxGaxo9eQH7L9GPqV9uDfCl

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

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