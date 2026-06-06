Інтерфакс-Україна
Події
01:43 06.06.2026

Сибіга поінформував гендиректора ЮНЕСКО про пошкодження атаками РФ культурних об'єктів України

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Міністр закордонних справ Андрій Сибіга поінформував генерального директора ЮНЕСКО Халеда Ель-Енані про масовані російські атаки, внаслідок яких пошкоджено низку важливих культурних установ України.

"Я розмовляв з @UNESCO_DG доктором Халедом Ель-Енані про останні масовані атаки Росії на Київ та інші українські міста. Лише за дві нещодавні хвилі ударів Росія випустила понад 1250 ударних безпілотників та 163 ракети, пошкодивши деякі з найважливіших культурних установ України, включаючи Національний музей Чорнобиля, Національну оперу, Національний художній музей та багато інших", – написав він у соцмережі Х.

Сибіга зазначив, що кілька пошкоджених об'єктів розташовані в буферній зоні об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

За словами глави МЗС, особливо цинічно, що Росія як член ЮНЕСКО продовжує атакувати культурну спадщину, демонструючи повне ігнорування основних принципів та цілей організації.

Сибіга наголосив, що війна Росії спрямована проти українських людей та міст, а також проти культури, освіти та всього, що формує ідентичність та історичну пам'ять України.

"Масштаби та систематичний характер цих руйнувань вимагають рішучішої реакції з боку ЮНЕСКО. Я наголосив на необхідності такої реакції та всіх необхідних заходів для притягнення агресора до відповідальності. Україна розглядає подальші кроки в рамках ЮНЕСКО, включаючи консультації щодо скликання спеціальної сесії Виконавчої ради, присвяченої наслідкам агресії Росії", – написав він.

Сибіга також запросив доктора Ель-Енані відвідати Україну та на власні очі побачити наслідки атак Росії.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2062988042361586158

Теги: #юнеско #гендиректор #сибіга

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