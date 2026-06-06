Зеленський створив Координаційну раду з питань захисту прав ветеранів, полонених та зниклих безвісти, яку очолив Буданов – указ

Президент України Володимир Зеленський утворив Координаційну раду з питань захисту прав ветеранів війни та членів їхніх сімей, а також з питань полонених і осіб, зниклих безвісти, її очолив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Відповідний указ №483 від 5 червня 2026 року оприлюднений на сайті глави держави. Президент також затвердив положення про Координаційну раду та її персональний склад.

Зеленський підписав цей документ з метою сприяння реалізації гарантій захисту прав, свобод і законних інтересів ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та захисників і захисниць України, а також полонених та осіб, зниклих безвісти.

Згідно з документом, Рада є консультативно-дорадчим органом при президентові України. Її завданням є напрацювання рішень та заходів щодо захисту прав ветеранів війни, членів їхніх сімей, родин загиблих захисників, військовополонених, цивільних осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок збройної агресії РФ, а також осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Серед основних завдань ради – підготовка пропозицій щодо вдосконалення державної політики, правових і соціальних гарантій для ветеранів, полонених та їхніх родин, координація діяльності органів влади у цих сферах, аналіз ефективності національних і міжнародних механізмів захисту їхніх прав, а також сприяння міжнародним зусиллям щодо дотримання Росією норм міжнародного гуманітарного права стосовно військовополонених і незаконно утримуваних цивільних осіб.

Відповідно, втратили чинність укази від 2 червня 2020 року Nº 209/2020 "Про Консультативну раду у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України", від 12 березня 2021 року Nº 93/2021 "Про Консультативну раду з питань забезпечення прав і свобод захисників України", від 9 квітня 2021 року Nº 152/2021 "Питання Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України" та від 22 серпня 2022 року Nº 589/2022 "Про внесення змін до деяких указів Президента України".

Головою Координаційної ради призначено керівника Офісу президента Кирила Буданова, секретарем – заступницю керівника ОП Ірину Верещук.

До складу ради також увійшли міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін, секретар РНБО Рустем Умєров, міністр оборони Михайло Федоров, військовий омбудсман Ольга Кобилинська, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, начальник Головного управління розвідки Міноборони Олег Іващенко, т.в.о. голови СБУ Євгеній Хмара, в.о. голови Служби зовнішньої розвідки Олег Луговський, заступник керівника ОП Павло Паліса, радник-уповноважений президента з питань реабілітації учасників бойових дій Вадим Свириденко та уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Джерело: https://www.president.gov.ua/documents/4832026-59833