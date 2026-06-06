Інтерфакс-Україна
Події
00:24 06.06.2026

Україна вибачилася перед Грецією за інцидент із морським дроном біля острова Лефкада

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Україна висловила вибачення Греції за інцидент із морським безпілотником, виявленим поблизу острова Лефкада, та наголосила на відданості нормам міжнародного права і принципам цивільної морської безпеки, заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

"Україна наголошує на своїй відданості нормам міжнародного права та принципам цивільної морської безпеки, зазначаючи свою зацікавленість у запобіганні подібним випадкам у майбутньому. У цьому зв'язку українська сторона висловлює свої вибачення за інцидент, наголошуючи, що він став результатом обставин, спричинених триваючою російською агресією проти України", – написав він у соцмережі Х.

Він зазначив, що "сучасні виклики міжнародній та регіональній безпеці, зокрема морській безпеці, та діяльність російського "тіньового флоту" викликають спільне занепокоєння як Греції, так і України.

За словами Тихого, після інциденту з морським безпілотником, знайденим поблизу грецького острова Лефкада, українська сторона висловлює свою вдячність Греції та грецькому народу за їхню непохитну підтримку з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Він наголосив, що Україна високо цінує свої дружні відносини з Грецією.

Тихий також зазначив, що українська сторона переконана, що цей інцидент, як і подібні випадки в інших регіонах, демонструє, що триваюча агресія Росії проти України становить загрозу не лише для України, а й для сусідніх дружніх держав, Європи та світу загалом.

"Україна, як і Греція, залишається відданою подальшому поглибленню дружніх відносин між нашими двома країнами та розвитку конструктивного діалогу в усіх сферах, що становлять взаємний інтерес", – підкреслив речник українського зовнішньополітичного відомства.

Як повідомлялося, дрон Magura V3 було виявлено рибалками поблизу мису Дукато в прибережній печері острова Лефкада (Греція). За повідомленнями, його двигун все ще працював. Апарат було оснащено передовими технологіями, зокрема антенами та системами зв'язку, що викликало негайну занепокоєність. Рибалки захопили апарат і відбуксирували його до порту Васілікі, де передали грецькій береговій охороні. Уряд Греції розпочав розслідування щодо інциденту.

Міністерство закордонних справ Греції висловило Україні офіційний протест через знайдений на узбережжі острова Лефкада безекіпажний катер із вибухівкою, який Афіни вважають українським, повідомила речниця грецького дипломатичного відомства Лана Зохіу.

Джерело: https://x.com/SpoxUkraineMFA/status/2062992746122789353

Теги: #греція #вибачення #мзс

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