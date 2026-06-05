Інтерфакс-Україна
Події
23:47 05.06.2026

У ДТП в Києві загинули двоє поліцейських та двоє цивільних, ще троє постраждалих – поліція

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Двоє поліцейських та двоє цивільних у п'ятницю загинули в дорожньо-транспортній пригоді в Солом'янському районі Києва, ще троє осіб постраждали, повідомляє пресслужба столичної поліції.

"Старший лейтенант поліції Дмитро Бондарчук та лейтенант поліції Денис Будченко, які були при виконанні службових обов'язків. Їхні життя та життя ще двох людей жінки 47-років та 12-річного хлопчика обірвалися внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Солом'янському районі Києва", – йдеться в повідомленні.

У поліції повідомляють, що водій Mercedes на великій швидкості виїхав на пішохідну зону. Він у реанімації. Ще двоє чоловіків та жінка з травмами перебувають у лікарні.

"Національна поліція України висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і колегам загиблих поліцейських, а також цивільних громадян. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у глибокій скорботі", – зазначили у відомстві.

Теги: #київ #дтп #жертви

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