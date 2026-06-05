Стефанчук: Україна та Польща не можуть допустити, щоб спільний ворог роз'єднав наші держави

Україна та Польща не мають права дозволити спільному ворогу посіяти розбрат між країнами, вважає голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Діалог і співпраця між Україною та Польщею мають тривати і розвиватися. З повагою до минулого, але заради майбутнього. Заради збереження та поглиблення стратегічного партнерства України і Польщі. Заради добросусідства та спільного європейського майбутнього наших сусідніх і дружніх народів. Не маємо права дати нашому спільному ворогові посіяти розбрат, скористатися полемікою, яка неминуче часом виникає між сусідами, добрими і відповідальними сусідами. Таким був зміст нашої з Маршалком Сейму Республіки Польща Влодзімєжем Чажастим телефонної розмови", – повідомив Стефанчук у п'ятницю у Фейсбуці.

Стефанчук відзначив чітку позицію Чажастого щодо підтримки України: "Немає незалежної Польщі без незалежної України".

За словами спікера українського парламенту, сторони обговорили сучасні та майбутні українсько-польські відносини.

"Спільно готуємося до конференції з відбудови України у Ґданську, до взаємодії у форматі Вишеградської четвірки плюс Україна, до реалізації важливих гуманітарних проєктів. Попереду багато спільної роботи", – наголосив Стефанчук.