Інтерфакс-Україна
Події
22:54 05.06.2026

Російський fpv-дрон атакував службове авто поліції у Харківській області, без постраждалих

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Російський fpv-дрон поцілив по службовому поліцейському автомобілю у Старому Салтові Чугуївського району Харківської області, зайнялася пожежа.

"Ворожий безпілотник цілеспрямовано влучив в службовий транспортний засіб. На місці зайнялась пожежа. Серед цивільного населення та особового складу поліції постраждалих немає", – повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Джерело: https://t.me/police_kh_region/53673

Теги: #дрон #харківська #поліція

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