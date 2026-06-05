Російський fpv-дрон атакував службове авто поліції у Харківській області, без постраждалих

Російський fpv-дрон поцілив по службовому поліцейському автомобілю у Старому Салтові Чугуївського району Харківської області, зайнялася пожежа.

"Ворожий безпілотник цілеспрямовано влучив в службовий транспортний засіб. На місці зайнялась пожежа. Серед цивільного населення та особового складу поліції постраждалих немає", – повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Джерело: https://t.me/police_kh_region/53673