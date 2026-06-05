РФ атакувала автозаправний комплекс у Херсонській області, є загиблі та поранені – OKKO

Російські дрони атакували автозаправний комплекс (АЗК) мережі OKKO у одному з сіл Херсонської області, загинула працівниця АЗК та ще одна людина, п'ятеро співробітників постраждали, повідомила пресслужба OKKO.

"Сьогодні внаслідок ворожої атаки дронів у селі Посад-Покровське Херсонської області сталося влучання в АЗК мережі OKKO. Унаслідок атаки загинули працівниця АЗК та клієнт, які перебували на території комплексу", – сказано в повідомленні в Facebook.

Також зазначається, що ще п'ятеро співробітників постраждали. Усім їм надали необхідну медичну допомогу, після чого працівників виписали з лікарні та доправили додому.

У компанії додали, що перебувають на зв'язку з родинами співробітників та надають всю необхідну допомогу.

"Від імені всієї компанії висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Це велика втрата для всієї команди OKKO", – додали в компанії.

Джерело: https://www.facebook.com/100064966890766/posts/1392866569555560/?rdid=O8izFfRk9JAmfUKW#