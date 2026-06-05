Інтерфакс-Україна
Події
22:16 05.06.2026

Ворог знову атакував ТЕС ДТЕК, станція зазнала руйнувань

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Російські війська в п'ятницю знову почали атакувати ТЕС ДТЕК, станція зазнала руйнувань, повідомив енергохолдинг "ДТЕК".

"Ворог знову атакував ТЕС ДТЕК. Внаслідок атаки станція зазнала суттєвих руйнувань", – йдеться в Телеграм.

у енергохолдингу нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом майже 230 разів. 11 з них прийшлись на опалювальний сезон 25/26 років.

Джерело: https://t.me/dtek_ua/4353

Теги: #дтек #атака #рф

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