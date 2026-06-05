Радбез ООН у понеділок скликає термінове засідання на прохання України після атаки РФ – Сибіга

Фото: МЗС України

Рада Безпеки ООН у понеділок скликає чергове екстренне засідання на прохання України через нову масштабну атаку РФ, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"8 червня, на прохання України, Рада Безпеки ООН скликає екстрене засідання у відповідь на черговий масштабний напад Росії на Україну", – написав він у соцмережі Х.

За словами глави МЗС, остання хвиля російських ударів є ще одним нагадуванням про те, що Москва продовжує обирати ескалацію замість миру, а терор замість дипломатії.

Сибіга підкреслив, що постійний міжнародний тиск на Росію залишається важливим для відновлення поваги до Статуту ООН та просування змістовної пропозиції президента Украхни Володимира Зеленського Російській Федерації щодо припинення війни.

"Ми дякуємо нашим партнерам за їхню постійну підтримку та внесок у досягнення всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру", – додав міністр.