Трамп заявив, що не заперечує, якщо Україна та Росія досягнуть миру без участі США

Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026 | Фото: Деніел Торок / Білий дім / CC BY 3.0 US

Президент США Дональд Трамп заявив, що не заперечує, якщо Україна та Росія досягнуть миру без участі США.

"Ну, я не проти. Нехай вони домовляються. Це я довів їх до цього стану. Думаю, ми наближаємося до того моменту, коли питання між Росією та Україною має бути вирішене. Це війна, якої ніколи не мало б бути. Ніколи б не сталося, якби я був президентом", – заявив він.