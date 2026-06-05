Інтерфакс-Україна
Події
21:38 05.06.2026

Трамп заявив, що не заперечує, якщо Україна та Росія досягнуть миру без участі США

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Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026
Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026 | Фото: Деніел Торок / Білий дім / CC BY 3.0 US

Президент США Дональд Трамп заявив, що не заперечує, якщо Україна та Росія досягнуть миру без участі США.

"Ну, я не проти. Нехай вони домовляються. Це я довів їх до цього стану. Думаю, ми наближаємося до того моменту, коли питання між Росією та Україною має бути вирішене. Це війна, якої ніколи не мало б бути. Ніколи б не сталося, якби я був президентом", – заявив він.

 

Теги: #путін #трамп #зеленський #сша

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