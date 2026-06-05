Іран не готовий на мирну угоду зі США, допоки Вашингтон не розморозить $24 млрд іранських активів - радник Хаменеї

Потенційна мирна угода між США та Іраном залежить від того, чи погодиться президент США Дональд Трамп розморозити $24 млрд іранських активів, заявив у п'ятницю в інтерв'ю CNN військовий радник керівника Ісламської Республіки Іран Мохсен Резаї.

Телеканал зазначає, що Іран зажадав розморозити $12 млрд одразу після підписання проміжної угоди зі США, а ще $12 млрд на більш пізньому етапі.

"Переговори зайшли в глухий кут, і президент США Дональд Трамп має вивести їх із цього глухого кута. М'яч на боці Трампа", - сказав він в інтерв'ю телеканалу. За словами Резаї, якщо США відновлять бойові дії, вони "увійдуть у темний коридор".

Тим часом, повідомляє CNN, американські чиновники занепокоєні тим, що розморожування коштів на цьому етапі може позбавити Вашингтон важливого важеля тиску на режим.