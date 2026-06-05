Інтерфакс-Україна
Події
20:58 05.06.2026

Російські дрони пошкодили зерновий термінал "Кернела"

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Термінал агрохолдингу "Кернел" у порту Чорноморськ пошкоджений внаслідок російської атаки БПЛА по Одеській області у ніч на п'ятницю, повідомила компанія.

"Постраждала частина інфраструктури для зберігання та перевалки зерна, що призвело до висипання продукції та порушення роботи терміналу. Також були частково зруйновані допоміжні складські приміщення. Найголовніше, ніхто зі співробітників не постраждав", – сказано в релізі.

Ззгідно з ним, зараз компанія проводить роботи з ліквідації наслідків атаки та оцінює масштаби руйнувань і пов'язаних із ними збитків.

В повідомленні зазначено, що всі контрактні зобов'язання агрохолдингу перед партнерам будуть виконані своєчасно, оскільки "Кернел" має ефективну систему адаптації логістичних ланцюгів під сучасні виклики.

Як повідомлялось раніше, у ніч на 3 травня 2026 року російські дрони вже атакували портову інфраструктуру Чорноморська, внаслідок чого значних пошкоджень зазнав термінал компанії "Кернел" з перевалки рослинної олії, а 18 травня російські БПЛА пошкодили елеватор "Кернел" на Хмельниччині.

Агрохолдинг "Кернел" – найбільший світовий виробник та експортер соняшникової олії, найбільший експортер зерна з України, оператор розгалуженої мережі логістичних активів та провідний виробник зернових та олійних культур в Україні. Є одним із найбільших виробників та продавців бутильованої олії в Україні. Займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.

За результатами 9 місяців 2026ФР "Кернел" зменшив чистий прибуток на 5% – до $208 млн, тоді як його виручка збільшилася на 0,4% – до $3 млрд 92 млн, а EBITDA – на 1%, до $403 млн.

Згідно зі звітом за 2025ФР, "Кернелу" належить найбільша в Україні приватна мережа зерносховищ на 2,2 млн тонн одноразового зберігання.

 

Теги: #термінал #кернел #обстріл

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