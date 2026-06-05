Інтерфакс-Україна
Події
20:53 05.06.2026

Словаччина за якнайшвидше закінчення війни без порушення територіальної цілісності України – Бланар

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Словаччина за якнайшвидше закінчення війни без порушення територіальної цілісності України – Бланар
Фото: https://x.com/andrii_sybiha

Міністр закордонних та європейських справ Словацької Республіки Юрай Бланар переконаний, що російська війна має закінчитися якомога швидше відповідно до міжнародного права та Статуту ООН, без порушення територіальної цілісності України.

"Словацька Республіка з самого початку чітко заявляла, що, на нашу думку, цей конфлікт не має військового вирішення і що його потрібно вирішити дипломатичним шляхом. Тому ми підтримуємо всі мирні дії, а також пропонуємо наші можливості бути частиною мирних переговорів", – сказав Бланар на спільній пресконференції із українським колегою Андрієм Сибігою у Вінниці у п'ятницю.

Також міністри обговорили пропозицію України, щоб ЄС брав більш активну участь у мирному процесі.

"Ми вважаємо, що так мало бути з самого початку. І саме тому ми підтримуватимемо всі ці ініціативи. Як це розвиватиметься, залежить від обговорення лідерами ЄС на засіданні Європейської Ради. Але час просто настав. Я хочу однозначно сказати, що наша мета абсолютно зрозуміла : мирне, стале рішення, яке відповідатиме міжнародному праву та не порушуватиме територіальної цілісності у визнаних кордонах", – наголосив Бланар.

За його словами, для Словацької Республіки найважливішим захистом є дотримання міжнародного права, "яке, на жаль, як ми сьогодні бачимо, не дотримується, особливо великими державами".

"Саме тому ми наполягаємо на цьому, бо інакше ми не зможемо захистити себе. І це наша послідовна позиція, яку знає і міністр, що донині ми є однією з п'яти країн, які, наприклад, не визнали Косово, бо вважаємо, що це також порушення територіальної цілісності Сербії. І ми також просуваємо це стосовно мирних переговорів та миру, який має бути досягнутий стабільним шляхом, щоб ця війна ніколи більше не повторилася", – сказав міністр.

У контексті євроінтеграції, Бланар заявив, що Україна "має величезний шанс стати державою, яка не лише поділить цінності, які ми маємо, але й буде інтегрована через правову систему, через усі механізми, які дозволять нам у майбутньому розвивати більше економічної співпраці". Він зазначив, що Словаччина готова допомогти у переговорах, оскільки має досвід.

"Отже, на наступній зустрічі (ЄС – ІФ-У), де має бути прийнято рішення про початок переговорів про вступ, особливо щодо найважливішого пункту, а саме кластера "Основи", Словацька Республіка готова, на основі позитивного звіту, скринінґу, підтримати Україну, а також Молдову в цьому процесі", – зазначив Бланар.

Водночас він підкреслив, що для Словаччини дуже важливо, щоб війна закінчилася якомога швидше, аби ситуація стабілізувалася і щоб Україна стала процвітаючою демократичною країною.

Теги: #мир #словаччина_мзс

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