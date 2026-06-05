Інтерфакс-Україна
Події
20:42 05.06.2026

Качка: домовленості з Угорщиною передбачають виконання урядового Плану заходів щодо захисту прав нацменшин з незначними змінами

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Качка: домовленості з Угорщиною передбачають виконання урядового Плану заходів щодо захисту прав нацменшин з незначними змінами
Фото: Facebook @taras.kachka

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка заявляє, що домовленості з Угорщиною не передбачають принципово нових речей, а виконання вже ухваленого Плану заходів щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин України з незначними змінами.

"Ми з угорцями нарешті почули один одного. Це велика зміна. В буквальному сенсі, тому що в нас був надзвичайно конструктивний діалог. Минулого року ми схвалили План дій з питань національних меншин, що є частиною наших зобов'язань у межах першого переговорного Кластера "Основи". Тепер Угорщина погодилась рухатись у межах цього Плану. Відповідно до плану заходів, ми його впроваджуємо в 2026-2027 роках", – сказав Качка журналістам в п'ятницю в Києві.

За його словами, освітні питання можуть бути унормовані Україною уже в 2026 році, все інше уже в 2027 році.

Качка наголосив, що змістовних зміни до бенчмарок Європейського Союзу щодо національних меншин вносити не потрібно у зв'язку із домовленостями з Угорщиною.

"Ми даємо чітку гарантію угорцям, що те, як ми бачимо виконання плану заходів співпадає з їх баченням", – додав він.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що за три тижні вдалося досягти всеохоплюючої угоди з Україною щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав 100-тисячної угорської меншини, чого його попередник Віктор Орбан не міг досягти за 10 років. За його словами, Україна погодилася відновити систему шкіл для нацменшин, а також розширити використання угорської мови в освіті.

4 червня міністр освіти та науки України Оксен Лісовий заявив, що домовленості з Угорщиною в сфері освіти не означають для України нічого нового. За його словами, Україна забезпечує функціонування шкіл, фінансує школи з угорською, румунською, польською, словацькою, болгарською мовами навчання, видає підручники, і буде ці можливості зберігати і розширювати.

Теги: #угорщина #нацменшини

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