Кількість постраждалих через атаку на будівлю "Яготинське для дітей" зросла до 9 людей – поліція

Фото: https://t.me/UA_National_Police/68206

За оновленою інформацією, кількість постраждалих внаслідок удару російських безпілотників по підприємству "Яготинське для дітей" у Броварському районі зросла до дев'яти людей, повідомила пресслужба Національної поліції.

"Станом на 19:35 відомо про чотирьох загиблих та дев'ять постраждалих працівників підприємства "Яготинське для дітей" на Броварщині. Семеро потерпілих було госпіталізовано", – йдеться у повідомленні Національної поліції у Телеграмі у п'ятницю.

Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих та сімох постраждалих.

Також пошкоджено дев'ять автомобілів та приватний будинок.

Крім того, на Фастівщині пошкоджень зазнали адміністративна будівля підприємства з перевезень та 14 автобусів.