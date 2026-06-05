Інтерфакс-Україна
Події
20:39 05.06.2026

Кількість постраждалих через атаку на будівлю "Яготинське для дітей" зросла до 9 людей – поліція

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Кількість постраждалих через атаку на будівлю "Яготинське для дітей" зросла до 9 людей – поліція
Фото: https://t.me/UA_National_Police/68206

За оновленою інформацією, кількість постраждалих внаслідок удару російських безпілотників по підприємству "Яготинське для дітей" у Броварському районі зросла до дев'яти людей, повідомила пресслужба Національної поліції.

"Станом на 19:35 відомо про чотирьох загиблих та дев'ять постраждалих працівників підприємства "Яготинське для дітей" на Броварщині. Семеро потерпілих було госпіталізовано", – йдеться у повідомленні Національної поліції у Телеграмі у п'ятницю.

Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих та сімох постраждалих.

Також пошкоджено дев'ять автомобілів та приватний будинок.

Крім того, на Фастівщині пошкоджень зазнали адміністративна будівля підприємства з перевезень та 14 автобусів.

 

Теги: #загиблі #броварський #київщина

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