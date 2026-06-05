Інтерфакс-Україна
Події
20:37 05.06.2026

Зеленський: З початку року повернули 1429 українців з РФ, готуємо наступні етапи

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Зеленський: З початку року повернули 1429 українців з РФ, готуємо наступні етапи

Сім заходів, під час яких вдалося повернути понад 1,4 тис українців з російського полону, були проведені з початку року, готуються нові, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Обміни йдуть непросто, але йдуть. Але готуємо наступні етапи. Важливо, що за цей рік уже провели сім заходів, повернули 1429 людей загалом уже за цей рік", – сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні в п'ятницю, подякувавши військовим на передовій, які забезпечують для України поповнення обмінного фонду.

Він нагадав, що в п'ятницю додому в Україну повернулися ще 186 українців. "Більшість – це військові. Захисники, що потрапили в полон на різних напрямках фронту: Донеччина, Маріуполь, Харківщина, Луганщина та інші. Всіх маємо повернути, і по кожному прізвищу перевіряємо, шукаємо. В сьогоднішньому обміні є люди з важкими хворобами й після поранень", – розповів голова держави.

Він також повідомив про розмову з дипломатичною командою та підготовку "зустрічей, які можуть бути корисними" як з європейськими, так і з американськими партнерами, не уточнивши деталей. "Ми знаємо, що європейці готують нові кроки на підтримку України, я дякую всім у Сполучених Штатах, хто з нами, хто з Україною, і хто старається зробити ситуацію кращою для захисту життя", – написав Зеленський.

Раніше президент повідомив, що з російського полону у п'ятницю повертаються 185 захисників і один цивільний. Президент повідомив, що серед визволених захисників ті, хто брали участь у обороні Маріуполя та на "Азовсталі", а також воювали на донецькому, луганському, харківському, херсонському, запорізькому, сумському, київському та курському напрямках. "Серед них ті, хто повертається після років російського полону, в якому перебували ще з 2022 року", – повідомив глава держави.

 

Теги: #полонені_обмін #президент

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