У Швеції суд ухвалив передати Україні російське суховантажне судно Caffa – ЗМІ

У Швеції суд ухвалив передати Україні російське суховантажне судно Caffa, що вивозило зерно тимчасово окупованих РФ українських територій, повідомило Reuters.

"Шведський суд постановив, що захоплення вантажного судна в Балтійському морі було законним і що судно може бути передане Україні, де його підозрюють у незаконному транспортуванні зерна з території, окупованої Росією", – йдеться у повідомленні агентства у п'ятницю.

"Шведська поліція та берегова охорона затримали судно Caffa біля південного узбережжя Швеції в березні, стверджуючи, що воно ходило під хибним прапором і порушувало закони про морську безпеку та безпеку суден через ⁠ непридатність до плавання", – пише агентство.

Адвокат власника суду, компанії Caffa Shipping Limited, оскаржив затримання та домагається звільнення судна, повідомляє Reuters. "Суд підтвердив, що арешт судна Caffa тощо був правомірним і що судно може бути передано Україні", – цитує Reuters заяву прокурора Хакана Ларссона.

Однак, як зазначив прокурор, рішення суду ще має набути законної сили, перш ніж може відбутися передача судна Україні в тому чи іншому форматі і додав, що власники Caffa мають три тижні на подачу апеляції. Адвокат компанії Caffa Shipping поки що не відповів на запит Reuters про додаткові коментарі.

За даними шведської поліції, на момент затримання більшість із 11 членів екіпажу Caffa були росіянами. Згідно з порталом відстеження суден MarineTraffic, судно є 96-метровим судном для перевезення генеральних вантажів.

4 червня генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що суд у Швеції наклав арешт на судно Caffa, яке могло брати участь у незаконному вивезенні української продукції з тимчасово окупованих територій. За його словами, це перший випадок, коли іноземний суд ухвалив таке рішення на прохання української прокуратури.

За даними слідства, судно систематично порушувало порядок в'їзду та виїзду з окупованих районів України, використовуючи схему з фальшивою реєстрацією – у міжнародних базах Caffa значилося під прапором Гвінеї.

На початку березня судно затримало Берегову охорону Швеції. Правоохоронці підтвердили, що Caffa ходила під фальшивим прапором і фігурувала в українських реєстрах як судно, яке перевозило крадене майно.

Капітана судна спочатку взяли під варту, але згодом відпустили через відсутність прямих доказів його причетності до підробки документів. У квітні шведська влада прийняла рішення про конфіскацію суховантажного судна.

ГУР Міноборони України раніше повідомляло, що Caffa причетна до викрадення зерна з окупованих територій. Зокрема, у липні 2025 року судно завантажило зерно у порту Севастополя та розвантажило його у сирійському Тартусі. 25 листопада 2025 року Україна запровадила санкції проти цього судна.