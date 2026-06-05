Інтерфакс-Україна
Події
20:26 05.06.2026

Зеленський погодив нові операції СБУ на фронті

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Зеленський погодив нові операції СБУ на фронті
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський повідомив про погодження нових операцій Служби безпеки України на фронті за результатами доповіді у п'ятницю, не уточнивши деталі.

"Сьогодні була доповідь Служби безпеки України. Звіт по результатах за цей рік на фронті та в операціях передусім. Воїни СБУ – ЦСО "А" – номер один по ураженнях ворога на фронті з початку року. Результативно ми захищаємо свою державу, ми захищаємо свою незалежність. І сьогодні погодив Службі безпеки України нові наші операції", – сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні в п'ятницю.

 

Теги: #війна #сбу #президент

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