Зеленський погодив нові операції СБУ на фронті

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про погодження нових операцій Служби безпеки України на фронті за результатами доповіді у п'ятницю, не уточнивши деталі.

"Сьогодні була доповідь Служби безпеки України. Звіт по результатах за цей рік на фронті та в операціях передусім. Воїни СБУ – ЦСО "А" – номер один по ураженнях ворога на фронті з початку року. Результативно ми захищаємо свою державу, ми захищаємо свою незалежність. І сьогодні погодив Службі безпеки України нові наші операції", – сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні в п'ятницю.