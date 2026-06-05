Зеленський про відповідь Путіна на його відкритий лист: Він просто не хоче закінчувати війну

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський розцінив відповідь Володимира Путіна на його відкритий лист з пропозицією зустрітися як небажання завершувати війну та припустив, що це розчарувало багатьох лідерів у світі.

"На жаль, російська сторона знову обирає війну – всі почули сьогоднішню відповідь. Слабка відповідь. Він просто не хоче закінчувати війну. Думаю, що багатьох у світі ця відповідь розчарувала", – написав Зеленський в Телеграм у п'ятницю.

Він зробив висновок, що Путін "не хоче він нічого змінювати й не хоче визнати, що його війна подобається тільки йому й тим, хто тягне з нього гроші, – вони всі сьогодні були дуже усміхнені".

"Значить, грошей у Росії має стати менше, а тиску на Росію – більше", – резюмував Зеленський, подякувавши всім, хто допомагає Україні та хоче реального миру.

Як повідомлялося, Зеленський у відкритому листі до Путіна запропонував особисту зустріч для обговорення завершення війни і заявив, що Україна готова до прямих переговорів між лідерами двох держав.

Президент США Дональд Трамп прокоментував в Білому домі ініціативу президента України Володимира Зеленського, викладену у відкритому листі про можливу зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним, заявив, що загалом вважає таку зустріч позитивною.

Путін у відповідь заявив, що не має наміру проводити зустріч із Зеленським. "Не бачу сенсу нам зустрічатися, сенс української сторони – зупинити наш наступ, а нам потрібні домовленості", – заявив він у п'ятницю на пленарному засіданні в рамках Санкт-Петербурзького міжнародного економічного форуму в РФ.

Також він назвав "неправильним" сам обраний Зеленським відкритий спосіб спілкування. "Київ вважав за можливе перейти до публічної дискусії, і це зовсім неправильно", – пояснив Путін своє рішення відмовитися від зустрічі.