Інтерфакс-Україна
Події
20:11 05.06.2026

Сибіга: працюємо над зустріччю Зеленського і Мадяра, вона обов'язково відбудеться

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Сибіга: працюємо над зустріччю Зеленського і Мадяра, вона обов'язково відбудеться
Фото: https://www.president.gov.ua/

Україна та Угорщина працюють над організацією зустрічі лідерів – президента Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Петера Мадяра, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

" Я можу вам підтвердити, що ми працюємо над зустріччю лідерів: над зустріччю президента Зеленського і прем'єра Мадяра. Буквально перед пресконференією я мав ще одну комунікацію з Анітою Орбан (глава МЗС Угорщини – ІФ-У). Ця зустріч обов'язково відбудеться ", – сказав Сибіга на пресконференції зі словацьким колегою Юраєм Бланаром у Вінниці у п'ятницю.

Як повідомлялося, 28 квітня тоді ще майбутній прем'єр Угорщини Петер Мадяр ініціював зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським на початку червня у місті Берегове.

29 квітня радник президента з комунікацій Дмитро Литвин заявив, що президент України Володимир Зеленський ще не узгоджував графік на червень, "крім того, двосторонні зустрічі узгоджуються у двосторонніх контактах".

Теги: #угорщина #сибіга

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