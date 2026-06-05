Інтерфакс-Україна
Події
20:08 05.06.2026

Для громадян РФ, які їхатимуть в Україну після завершення війни, застосовуватимуться особливі обмежувальні заходи – Сибіга

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До громадян РФ після завершення війни будуть застосовані особливі обмежувальні процедури і заходи щодо відвідання України, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Про це він сказав на пресконференції зі словацьким колегою Юраєм Бланаром у Вінниці, відповідаючи на питання щодо запобіжників для мігрантів з РФ, які їхатимуть до України після завершення війни.

"Для нас Росія – це ворожа країна, країна-агресор. У нас неможливо в'їхати громадянину Росії в Україну без спеціального дозволу, візи, без верифікації чи фільтрації усіма нашими причетними службами. Тому такої загрози поки що я не бачу. До громадян цієї держави (після завершення війни – ІФ-У) будуть застосовані особливі обмежувальні процедури і заходи, і зараз вони застосовані, щодо відвідання України", – сказав міністр.

Теги: #сибіга #громадяни #позиція #рф

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