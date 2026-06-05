Глава ЕК считает возможным вступление Черногории в ЕС к 2028 году

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о возможности приема Черногории в ЕС к 2028 году.

"Превращение Черногории в 28-е государство – член к 2028 году вполне достижимо. Это совершенно очевидно. Сегодняшние дискуссии это подтверждают. Поэтому мы можем лишь призвать вас сохранять тот же позитивный настрой и темп, которые вы продемонстрировали, а также амбиции и решимость", – сказала фон дер Ляйен в пятницу на пресс-конференции в черногорском городе Тиват, где проходил саммит ЕС – Западные Балканы. Она обратилась к президенту Черногории Якову Милатовичу.

"Мы надеемся, что Албания быстро последует вашему примеру. И что весь регион будет продолжать приближаться к нашему союзу", – добавила глава ЕК.