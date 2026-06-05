Голова ЄК вважає можливим вступ Чорногорії в ЄС до 2028 року

Голова Європейської комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн заявила про можливість прийому Чорногорії в ЄС до 2028 року.

"Перетворення Чорногорії на 28-у державу-член до 2028 року цілком досяжне. Це абсолютно очевидно. Сьогоднішні дискусії це підтверджують. Тому ми можемо лише закликати вас зберігати той самий позитивний настрій і темп, які ви продемонстрували, а також амбіції та рішучість", - сказала фон дер Ляєн у п'ятницю на пресконференції в чорногорському місті Тіват, де проходив саміт ЄС - Західні Балкани. Вона звернулася до президента Чорногорії Якова Мілатовича.

"Ми сподіваємося, що Албанія швидко наслідуватиме ваш приклад. І що весь регіон буде продовжувати наближатися до нашого союзу", - додала голова ЄК.