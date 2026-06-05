Суд задовольнив позов щодо земельної ділянки меморіального кладовища, в ДУ "НВМК" будуть оскаржувати в апеляції

Фото: фото: nmmc.mva.gov.ua

Господарський суд Київської області задовольнив позов ГО "Мархалівка.Підтримка" щодо земельної ділянки, відведеної під будівництво Національного військового меморіального кладовища, в ДУ "НВМК" кажуть, що будуть оскаржувати в апеляційному порядку.

"Суд визнав відсутність у державної установи "Національне військове меморіальне кладовище" права користування земельною ділянкою з кадастровим номером та скасував державну реєстрацію такого права. Фактично суд дійшов висновку, що ДУ "НВМК" не має права користування цією земельною ділянкою, а запис про таке право в державному реєстрі підлягає скасуванню", – йдеться в повідомленні Київського еколого-культурного центру (КЕКЦ).

В свою чергу, в ДУ "НВМК" зазначили, що сьогодні суд оголосив вступну та резолютивну частини рішення у справі за позовом ГО.

"Наголошуємо! Рішення не набрало законної сили. Повний текст судового рішення відсутній. Після його отримання та аналізу воно буде оскаржене в апеляційному порядку. Будь-які заяви про зупинення роботи Національного військового меморіального кладовища є неправдивими", – йдеться в повідомленні установи.

Там наголошують, що Національне військове меморіальне кладовище працює у штатному режимі, а поховання полеглих Захисників і Захисниць тривають.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів у жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством у справах ветеранів держустанови "Національне військове меморіальне кладовище", а в серпні 2023 року схвалив реалізацію до серпня 2025 року його проєкту в Гатненській громаді поблизу Києва.

У серпні 2024 року НВМК визначилося з переможцем на будівництво першої черги кладовища. Ним став консорціум "Білдінг Юа" з Києва. А у повторному тендері на будівництво другої черги НВМК у липня 2025 року перемогла "Будівельна фірма "Паритетбудінвест".

У НВМК 30 травня 2025 року повідомили, що будівництво першого пускового комплексу першої черги кладовища завершено.

За участю президента Володимира Зеленського 29 серпня 2025 року на НВМКвідбувся військовий церемоніал поховання невідомих солдатів з військовими почестями вшанування полеглих Героїв, імена яких наразі не встановлено. Це стало першим поховання на території меморіалу. Тоді ж міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова відкинула заяви в незаконності проведення поховань на території НВМК.