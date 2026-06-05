Інтерфакс-Україна
Події
19:54 05.06.2026

Сезон риболовлі для ветеранів відкрили у Києві

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Сезон риболовлі для ветеранів відкрили у Києві
Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про відкриття разом із захисниками нового сезону риболовлі як заходу реабілітації ветеранів.

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"У Києві відкрили новий сезон адаптивних заходів з риболовлі для ветеранів – на базі Київ Мілітарі Хаб. Взяв участь в заході та поспілкувався із захисниками, які проходять лікування та реабілітацію в одному зі столичних госпіталів… Цей напрям ми започаткували минулого року як один із форматів підтримки ветеранів та ветеранок під час їх реабілітації в медзакладах. За цей час до заходів уже долучилися близько 100 ветеранів", – написав Кличко в Телеграм у п'ятницю.

Мер зазначив, що ветерани часто говорять про потребу в простих речах – побути на природі, в тиші, поспілкуватися з побратимами у неформальній атмосфері.

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"Для людей, які тривалий час перебувають у медичних закладах, важливо мати можливість хоча б кілька годин побути поза лікарняними стінами. Поспілкуватися на природі, активно відпочити… На виїзді з військовими працюють фахівці із супроводу ветеранів, психологи та представники спортивного профілю. Такі заходи допомагають психоемоційному відновленню, соціальній адаптації та поверненню до активного життя в громаді", – написав Кличко.

 

Теги: #риболовля #ветерани #кличко

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