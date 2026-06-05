Інтерфакс-Україна
Події
19:43 05.06.2026

Міністр Федоров повідомив про подвоєння кількості ударів на відстані понад 50 км від ЛБЗ за місяць

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Міністр Федоров повідомив про подвоєння кількості ударів на відстані понад 50 км від ЛБЗ за місяць
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Кількість уражень ворожих цілей на відстані понад 50 км від лінії бойового зіткнення у травні зросла удвічі, повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

"Логістичний локдаун працює. За завданням Президента масштабуємо удари по цілях на відстані 20-150 км", – написав Федоров в Телеграм у п'ятницю.

Також, за його словами, Сили оборони у травні збили рекордну кількість Shahed. "Попри те що ворог запустив понад 10 тисяч ударних дронів – на 25% більше, ніж у квітні, – кількість збиттів зросла на 50%. Важливу роль у цьому результаті відіграють дрони-перехоплювачі", – зазначив міністр.

За словами Федорова, за місяць Сили оборони також ліквідували або важко поранили 31 тис 530 російських військових.

 

Теги: #війна #міноборони #статистика

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