Глава МЗС Словаччини в Україні передав гуманітарну допомогу у вигляді медичного обладнання

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Міністр закордонних та європейських справ Словацької Республіки Юрай Бланар у п'ятницю разом із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою відвідав військовий госпіталь у Вінниці, де офіційно передав словацьку гуманітарну допомогу у вигляді сучасного медичного обладнання.

" Я сьогодні відвідав одну з чудових лікарень, яка допомагає військовим. Це військовий госпіталь у Вінниці, Де ми за посередництва наших грантів допомогли купити прилади, що допомагають здійснювати діагностику. Діагностика – це велика справа", – сказав Бланар на спільній пресконференції із українським колегою Андрієм Сибігою у Вінниці у п'ятницю.

За його словами, допомога включає цифровий скринінговий мамограф та стоматологічний набір із цифровим рентгеном. Крім того, ми київський лікарні буде передано рентген-пристрій.

За словами Бланара, Україна є пріоритетною країною-партнером Словацької Республіки у сфері співробітництва в галузі розвитку. Він запевнив, що уряд Словацької Республіки продовжить підтримувати проєкти, спрямовані на допомогу цивільному населенню та пом'якшення наслідків війни.