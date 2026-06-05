Жінка загинула, двоє чоловіків отримали поранення внаслідок удару БпЛА у Харківській області

Російський безпілотник вибухнув поблизу автомобіля ВАЗ-2107, є загибла та поранені.

"44-річна пасажирка отримала несумісні з життям поранення та загинула на місці події. Також постраждали двоє чоловіків – 24-річний водій та 47-річний пасажир. Вони отримали вибухові травми та осколкові поранення. Потерпілих доставлено до медичного закладу для надання необхідної допомоги", – повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.